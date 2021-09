Luigi De Luca, ritrovato morto il giovane di Sant'Anastasia: si era allontanato da casa ed era scomparso

Lutto nel comune di Sant'Anastasia per la morte di Luigi De Luca.

Il giovane, 24 anni, si era allontanato a piedi due giorni fa dalla sua abitazione di via Dante Alighieri nel comune vesuviano annunciando di ritornare presto. Poi la scomparsa.

Immediatamente i familiari hanno avvertito le forze dell'ordine e sono partite le ricerche. Era stato lanciato anche un appello sui social.

Purtroppo in breve le ricerche si sono concluse col ritrovamento del corpo di Luigi senza vita in un terreno poco distante dalla sua casa.

Sono in corso le indagini per far luce sulle ultime ore di vita del ragazzo e accertare le cause del decesso.