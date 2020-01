«I napoletani non si preoccupino: il Comune di Napoli non va in dissesto. Do una brutta notizia a chi in modo frettoloso ha gioito sulla fine del Comune: leggo dichiarazioni allarmistiche ma non c’è nessun pericolo di questo tipo». Lo ha detto il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Mariù Adamo in una intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold.

«La soluzione sia normativa, istituzionale, politica, amministrativa. Al Governo spetta intervenire con una norma, perché la Corte Costituzionale non boccia il Comune di Napoli ma boccia una legge del Parlamento italiano. Siamo fiduciosi che il Governo interverrà immediatamente - ha continuato de Magistris - Il Comune continuerà nella strada ostinata e contraria di voler far prevalere diritti e giustizia rispetto ad interpretazioni certe volte molto formali, che non hanno nulla a che vedere con i diritti di questa città. Supereremo anche quest’ostacolo».

