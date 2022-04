Beni confiscati, Di Maio a Marano per consegna casa del killer di Siani

Il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio sarà domani pomeriggio a Marano, in provincia di Napoli, per la consegna di un bene confiscato alla criminalità organizzata all'associazione Terra Viva, fondata nel 2014 dal sottufficiale dell'arma dei carabinieri Salvatore De Maio per fornire assistenza a persone svantaggiate e vittime di reati come la violenza di genere.

APPROFONDIMENTI IL CASO Beni confiscati, Cgil Campania: «No alla vendita di beni degli... LOTTA ALLA CAMORRA «Beni confiscati al palo, i Comuni facciano rete per salvarli... IL CASO Beni confiscati alla criminalità: prime Sicilia, Campania e...

Il bene confiscato in questione, in via Recca, è l'appartamento di Armando Del Core, uno dei condannati per l'omicidio di Giancarlo Siani, giornalista ucciso nel 1985 a Napoli. La cerimonia di consegna del bene confiscato è prevista alle ore 15 alla presenza del ministro Di Maio e della commissione straordinaria di Marano, guidata dalla prefetta Gerardina Basilicata. A seguire Di Maio si sposterà a Qualiano, altro comune dell'area nord-ovest della provincia di Napoli dove visiterà la sede dell'associazione Terra Viva in via Santa Maria a Cubito.