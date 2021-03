Luigi Frunzio morto di Covid, la Figc ricorda il magistrato napoletano: «Professionista di grande passione»

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ricordato la figura del magistrato Luigi Frunzio, procuratore aggiunto vicario presso la Procura della Repubblica di Napoli scomparso giovedì 25 marzo per Covid. Componente dalla fine degli anni ’80 dell’Ufficio Indagini e dalla fine degli anni ’90 della Commissione Tesseramenti della Figc, anche nella sua attività negli organi della giustizia sportiva ha lasciato una traccia indelebile per le sue eccelse qualità professionali e per le sue rari doti di umanità.

«Gli organi di giustizia federali - il ricordo di Gravina - si compongono di professionisti impagabili, che si contraddistinguono per passione e competenza. Luigi Frunzio era uno di questi, mancherà a tutti, soprattutto a coloro che hanno potuto apprezzarne le qualità».