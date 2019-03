CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 21 Marzo 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 23:01

Luigi Monaco è un lavoratore onesto. Uno di quelli che sei giorni a settimana si alza alle quattro del mattino per andare a lavorare. Non ha mai frequentato persone sbagliate, mai uno screzio, non una sola ombra nella sua fedina penale. Insomma, una persona perbene. Eppure due giorni fa ha rischiato di morire, anzi - più precisamente - di essere ucciso da una banda di teppisti che evidentemente si sentivano i protagonisti di uno di quei videogame orridamente trash, modello «Carmageddon» (con una violenza che si concentrava su inermi passanti, da travolgere con l’auto in vertiginose gare su strada per ottenere dei bonus). Ed è proprio questo l’incubo vissuto dal 40enne residente a Fuorigrotta: mercoledì in via Diocleziano un gruppo di giovani in auto ha tentato di investirlo senza motivo.