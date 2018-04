Luise Group: nuove sedi e assunzioni anche a Napoli e provincia

Venerdì 20 Aprile 2018, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2018 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Nuove sedi in apertura e assunzioni in vista in tutta Italia, anche a Napoli, Capri e Castellammare di Stabia. Continua la crescita del settore turistico, e con esso anche le richieste e la clientela «vip» nel campo dello yachting e del lusso. Così, l’agenzia napoletana Luise Group amplia il suo bacino, con il potenziamento delle sue sedi, l’apertura di nuovi punti e il rafforzamento del suo personale. Una nuova sede è già stata avviata a Portofino, ed è prossima l’apertura a Viareggio in calendario a maggio. Ma è previsto anche l'info point con servizi di lusso per i nababbi del mare a Capri, creato con la Capri Yacht Services, mentre prosegue la sinergia avviata tra il Marina Molo Luise di Napoli e il moderno approdo per gigayacht di Castellammare di Stabia "Stabia Main Port".Dati e numeri forniti al Meeting annuale del network dell'agenzia marittima Luise, organizzato lo scorso fine settimana all'hotel Miramare di Santa Margherita Ligure, in sinergia con le associazioni Ucina (Confindustria Nautica) ed Italian Yacht Masters. «La continua crescita della clientela – illustra Francesco Luise, amministratore della Luise Group – ci ha spinto all'ampliamento della sede di Riposto, vicino Taormina, dove da oltre vent'anni c'è un'area accoglienza per la nostra clientela Vip per brindare a fine serata o potersi rifornire delle tipicità locali. A Porto Cervo abbiamo raddoppiato gli spazi del punto gourmet specializzato in sapori e bontà del territorio italiano, una sede DHL Olbia ed uffici per i servizi di agenzia. A Venezia abbiamo inaugurato la nuova sede, creato dei tour esclusivi finalizzati a rafforzare i progetti di marketing territoriale, spingendo la clientela ad investire sul territorio coinvolgendo gli operatori locali in itinerari, con esperienze uniche per gli operatori dei superyacht, sempre più esigenti. Siamo realmente operativi 7 giorni su 7 e per 24 ore senza sosta, con reperibilità della nostra squadra in ogni dove».Un lungo viaggio, quello della famiglia Luise, iniziato nel 1847 a Napoli, passato per le zone turistiche più importanti di Italia dove con strategie di marketing territoriale, apertura di sedi dirette con soci e dipendenti del territorio sono state create 22 sedi per garantire servizi esclusivi al mondo dello yachting, accanto alla propria clientela di armatori e società di charter internazionali. Unico vero network in Italia nell'industria dei superyacht, con oltre 50 società e centinaia di collaboratori, tra aziende dirette ed indotto.