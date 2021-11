«Luminarie a Napoli, imbruttiscono la città e le piazze simbolo»

«Come imbruttire Napoli, la cui bellezza è riconosciuta in tutto il mondo. Ci riferiamo al fatto che nelle piazze simbolo della città, nelle strade icone della sua storia monumentale, a partire da piazza dei Martiri per passare alla Galleria Umberto I, sono state poste delle installazioni che, a dir poco, noi riteniamo che siano prive di gusto e che hanno l'effetto contrario a quello perseguito da chi le ha realizzate e da chi ha avuto l'idea di farle sistemare». Lo sostiene in una nota il consigliere regionale Diego Venanzoni.

Il 13 novembre è prevista l'accensione delle luminarie volute dalla Camera di Commercio. «Napoli non ha bisogno di imbellettarsi ulteriormente, la bellezza dei suoi luoghi è straripante e non può essere mortificata da questi tocchi di improbabili abbellimenti. Lo sostengo pur apprezzando lo sforzo propositivo e l'iniziativa messa in campo. Raccogliamo però sempre più pareri e commenti sfavorevoli: la città sembra destinata, in questo periodo pre natalizio, a trasformarsi più in un parco giochi che in luogo ancora più attraente e attrattivo per i napoletani ma soprattutto per i tanti turisti provenienti da tutto il mondo che continuano a sceglierla», aggiunge il consigliere.