Oggi, alle 17:30, si accendono le luminarie nel quartiere Forcella su iniziativa della Fondazione Banco di Napoli. Le luci illumineranno fino al 6 gennaio prossimo l’intera via Tribunali, dall’angolo di via Duomo fino all’ingresso della Fondazione a pochi metri da castel Capuano, via Concezio Muzy fino a piazza Enrico De Nicola e proseguirà lungo via Pietro Colletta. «Le luci natalizie servono a illuminare i cuori delle persone prima ancora dei luoghi, in una fase così difficile come quella che stiamo vivendo: con questa iniziativa vogliamo quindi lanciare un segnale di rinascita e di speranza per gli abitanti del quartiere Forcella, a partire dalle fasce sociali più bisognose fino ai commercianti colpiti dagli effetti economici della pandemia. Ringraziamo vivamente la IV Municipalità, nelle persone del presidente Giampiero Perrella e dell’ingegnere Francesco Rainone, che hanno accolto con soddisfazione la nostra richiesta di autorizzazione, l’assessore comunale Alessandra Clemente, gli esercenti dell’associazione commercianti Castel Capuano di Forcella, guidata da Sergio Mannato e dall’avvocato Antonello Cioffi, e il nostro consigliere di amministrazione Francesco Caia, che tanto si è battuto per realizzare l’iniziativa. Si rafforza così la rete costruita sul territorio con numerosi enti, tra cui la fondazione Trianon Viviani, con la cui direttrice artistica Marisa Laurito abbiamo costruito una sinergia operativa», ha spiegato la presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto.

APPROFONDIMENTI ITALIA Fondazioni Banco di Napoli e Trianon Viviani, luminarie a Forcella e... LA SPERANZA Natale a Napoli, i commercianti di via Cilea accendono le luci del... IL LOCKDOWN Covid a Salerno tra aperitivi e shopping:«Tutti nei vicoli,...

Nel quadro della collaborazione attiva tra le maggiori istituzioni che operano a Forcella, il Trianon Viviani accende oggi la lampada disegnata e donata da Mimmo Paladino, installata all’esterno del teatro. «Approfittando della pausa forzata, il Trianon Viviani sta lavorando a una nuova illuminazione dei suoi spazi pubblici, grazie al sostegno dell’Enel - afferma Marisa Laurito – e la lampada che ha disegnato espressamente per noi il grande artista Mimmo Paladino, che ringrazio sentitamente, è anche una luce simbolica che si accende nel quartiere, per affermare una nuova presenza delle istituzioni e che neanche la pandemia può spegnere la magia e la luce del teatro».

«La luce mi interessa in modo particolare – spiega Paladino –: ho fatto altri lavori con la luce, poco conosciuti, scintille occasionali per avventure non sempre ricercate. La lanterna ricorda mille cose, come la lanterna magica. E la magia è il senso del teatro». «Questo lavoro è nato per amicizia con Marisa Laurito – prosegue l’artista –, ma è comunque un atto di amicizia, passione e amore per Napoli e soprattutto di quella particolare zona della città che è Forcella». La lampada è stata concepita anche nella sua collocazione, sospesa all’asta che un tempo reggeva una lanterna, all’esterno della facciata del teatro: «Mi incuriosiva l’idea di attaccare un corpo luminoso contemporaneo a un vecchio oggetto che era lì da sempre – puntualizza Paladino –, che ricordava tutto quello che era stato il teatro e illuminava le antiche serate».

Realizzata da Lino Reduzzi, un maestro artigiano vetraio e mosaicista bergamasco, questa nuova lanterna è costituita da una struttura metallica verniciata a forma di ottaedro regolare troncato, costituito da quadrati ed esagoni. Partendo da un modello 3D digitale, il telaio metallico esterno è stato assemblato con estrema precisione, riproducendo per ogni singola faccia l’angolo di piegatura teorico. I pannelli decorati di Paladino sono stati quindi realizzati in plexiglass bianco opalino, sagomato ad hoc e serigrafato con pigmenti resistenti ai raggi uv secondo i disegni dell’artista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA