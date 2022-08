Luminarie natalizie incendiate per vendetta nel Napoletano

Denunciato per danneggiamento un 48enne reo di un incendio divampato nella notte tra sabato e domenicain piazza D’Annunzio a Qualiano, all’interno di un locale di proprietà del Comune utilizzato come deposito di addobbi natalizi. A individuarlo i carabinieri, grazie alle analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno ipotizzato che il l'uomo avrebbe appiccato il fuoco perché anni fa aveva chiesto all'amministrazione la possibilità di utilizzare quei locali come propria abitazione ma l’istanza gli era stata rifiutata.