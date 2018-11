Luminarie o parco giochi? A Massa Lubrense il referendum corre sul web

Giovedì 8 Novembre 2018, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - Per quest'anno meno luminarie e più spazi attrezzati per i bambini: ecco il contenuto del singolare sondaggio lanciato dall'amministrazione di Massa Lubrense attraverso i social network. Fino a martedì prossimo i residenti nella cittadina costiera dovranno decidere se "autorizzare" il Comune a stornare 40mila euro dai 60mila complessivamente previsti per l'installazione delle luminarie natalizie e destinare quella somma alla realizzazione di un grande parco verde attrezzato con chiosco, giochi per bambini e servizi igienici: una struttura che dovrebbe vedere la luce in via Reola.«Attraverso questo sondaggio - spiega Giovanna Staiano, assessore al Turismo e alle Politiche Sociali - intendiamo coinvolgere i cittadini in una scelta importante e significativa per il nostro paese. La mancanza di un luogo dove bambini, famiglie e anziani possano ritrovarsi è diventata insostenibile, perciò vogliamo dedicarci a questo progetto anche a costo di qualche rinuncia. Siamo consapevoli che 40mila euro non basteranno, ma siamo già a caccia di altri fondi». In ogni caso la cittadina costiera non sarà privata delle luminarie, visto che due alberi natalizi illuminati sono già previsti nelle piazze di Massa centro e del borgo di Sant'Agata, senza dimenticare qualche luce in ciascuna delle numerose frazioni.Fino a martedì i massesi potranno esprimere una preferenza sulla pagina Facebook o attraverso il profilo Twitter del Comune; in alternativa potranno inviare una mail all'indirizzo innovazione@comune.massalubrense.na.it o un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo innovazione.massalubrense@pec.it. Al momento, come per ogni referendum popolare che si rispetti, sono già in corso gli "exit poll" che vedono in netto vantaggio i residenti favorevoli alla realizzazione del parco giochi. Non mancano, però, le critiche da parte di chi invita l'amministrazione, capitanata dal sindaco Lorenzo Balducelli, a «spendere soldi per cose più serie» e indica pure le priorità. Qualche esempio? Manutenzione del verde pubblico, a cominciare dalle pinete, realizzazione di nuovi parcheggi e potenziamento della pubblica illuminazione.