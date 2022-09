Lungomare di Napoli, arrivano i dissuasori per fermare le corse

Il progetto per l'installazione degli autovelox richiede tempo e burocrazia, ma il Comune non resta fermo di fronte all'allarme di via Caracciolo: scattano i primi provvedimenti per contrastare le corse di auto e moto, così come chiesto con vigore anche da un'inchiesta del nostro giornale nelle scorse settimane.

Nei prossimi giorni saranno realizzati rallentatori ottici e acustici lungo tutto il percorso di via Caracciolo, eccezion fatta per l'ara pedonale. Si tratta di dispositivi considerati estremamente utili per segnalare agli automobilisti che la velocità è eccessivamente elevata. Ovviamente hanno un impatto meno intenso rispetto alle strisce pedonali sopraelevate, che impongono fisicamente il rallentamento, ma rappresentano comunque un importante primo passo nella lotta per contrastare chi usa la strada come un circuito.

La decisione è scaturita in seguito a un sopralluogo effettuato su via Caracciolo il 2 di settembre, pochi giorni dopo la tragedia nella quale perse la vita la 34enne Elvira Zriba.

La donna, che lavorava in un esercizio commerciale, era andata a gettare l'immondizia in un cassonetto dal lato di via Caracciolo che non affaccia sul mare. Mentre si trovava vicino ai cassonetti, una motocicletta lanciata a grande velocità la centrò in pieno. La donna venne trasportata in ospedale dove morì pochi minuti dopo il ricovero a causa delle gravissime lesioni.

Quella tragedia divenne punto centrale di una riunione di Giunta durante la quale il sindaco Manfredi chiese provvedimenti immediati per limitare la velocità a via Caracciolo e diede agli assessori Cosenza (mobilità) e De Iesu (sicurezza) mandato per realizzare un piano di azione che partisse dal lungomare e comprendesse tutte le strade a rischio della città.

Attualmente è in corso la realizzazione di una piantina sulla quale sono segnate in rosso tutte le strade ad alto rischio della città. Nel frattempo per via Caracciolo è partito un progetto parallelo che prevede tempi più stretti.

Il sopralluogo del 2 settembre si rese necessario per studiare quale dispositivo di rallentamento utilizzare. L'idea iniziale era quella di realizzare anche su quella strada le strisce pedonali sopraelevate che sono già in uso su via Petrarca, via Diocleziano e in tante altre strade della città: hanno fatto registrare buoni risultati sul fronte della diminuzione di incidentalità ma, per adesso, a via Caracciolo non sono state considerate utilizzabili.

Quei dossi sull'asfalto fanno rallentare le auto ma possono diventare un pericolo per i mezzi di soccorso: via Caracciolo viene considerata luogo di passaggio principale per forze dell'ordine, vigili del fuoco e ambulanze che avrebbero seri problemi ad affrontare le strisce sopraelevate ad alta velocità. Così s'è pensato ai rallentatori.

Saranno due i dispositivi utilizzati per limitare la velocità, quelli ad effetto ottico e quelli ad effetto acustico. I primi, i rallentatori ottici sono realizzati con l'applicazione in serie di un minimo di quattro strisce perpendicolari al senso di marcia, create con speciale vernice rifrangente, di larghezza crescente. Si predispongono in genere a gruppi di tre con una distanza di 15 metri l'una dall'altra a partire dal luogo dove si vuole ottenere il rallentamento più intenso.

Più efficaci i rallentatori acustici che si creano, generalmente, praticando decine di incisioni sul manto stradale a brevissima distanza l'una dall'altra: quando gli pneumatici passano su quelle incisioni si produce un rumore che fa percepire al guidatore, con immediatezza, la velocità alla quale si trova. I rallentatori acustici possono essere anche predisposti applicando strisce di materiale di piccolo spessore sull'asfalto, il risultato è lo stesso (la generazione di rumore al passaggio) ma in genere la durata di queste applicazioni è piuttosto breve.

La questione della velocità, comunque, sarà definitivamente risolta solo quando verranno sistemati gli autovelox. Le procedure sono già in corso anche se la burocrazia in questo caso è piuttosto lenta.