Lungomare di Napoli, bloccati centauri senza casco a tutto gas

Sul lungomare a tutta velocità. A Napoli, in via Partenope, due giovani senza casco sfrecciano in sella a uno scooter. I poliziotti intimano l’alt, ma il conducente accelera la marcia ed effettua manovre pericolose per circolazione stradale fino a quando, in piazza Nazario Sauro, viene raggiunto e bloccato. Va però in escandescenze, assieme al passeggero sono solo parole ingiuriose e minacciose contro i poliziotti. Non vogliono fornire le proprie generalità. Ma non la fanno franca. due napoletani di 18 e 15 annivengono ovviamnente denunciati per una lunga serie di reati.