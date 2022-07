Lungomare di Napoli e Posillipo, controlli dell'Asl: chiusi due ristoranti

Proseguono i controlli dell’Asl Napoli 1 Centro per garantire la sicurezza alimentare. Giovedì sera il personale del dipartimento di prevenzione ha infatti portato a termine un primo intervento di vigilanza su esercizi di ristorazione nella zona di via Partenope e Piazza Vittoria. All’operazione hanno partecipato 17 tra donne e uomini (11 tecnici della Prevenzione e 6 medici) oltre a 2 autisti dell'autoparco centrale. Nell’occasione sono stati ispezionati 10 esercizi, in particolare: 9 ristoranti e 1 bar e all’esito dei controlli il personale Asl ha dovuto elevare 56 prescrizioni, 1 diffida, 2 sanzioni (per un totale di 3.000 euro) e provvedere alla sospensione di un ristorante. Le verifiche sono poi andate avanti nella serata di venerdì in locali di ristorazione e bar della zona di Piazza Salvatore di Giacomo e di via Posillipo. Hanno partecipato 14 unità del dipartimento di prevenzione oltre a 2 autisti dell'autoparco centrale. Tre i ristoranti ispezionati, ai quali si aggiungono una paninoteca, un’enoteca e 3 bar. In questo secondo caso i controlli hanno portato a 47 prescrizioni, 1 diffida, 5 sanzioni amministrative, la sospensione di un’attività di somministrazione, la sospensione di una cucina e di un ristorante.

«Le attività di controllo proseguono e proseguiranno senza soluzione di continuità», avverte il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva. «Un lavoro estremamente complesso e faticoso per il quale ringrazio tutte le nostre donne e i nostri uomini. Grazie a queste verifiche riusciamo a garantire la sicurezza alimentare e quindi la salute dei cittadini e dei turisti in visita a Napoli. Un lavoro molto apprezzato dai moltissimi commercianti e ristoratori che rispettano le regole e che proprio per questo ci sostengono». Le operazioni di controllo andranno avanti senza sosta con l’obiettivo di tutelare la salute e garantire il rispetto di tutte le normative esistenti.