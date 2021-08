Lungomare di Napoli, lite tra fidanzati finisce male: lui denunciato per stalker

La scorsa notte gli agenti del commissariato San Ferdinando sono intervenuti in via Caracciolo a seguito di una segnalazione per lite.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto una coppia che stava discutendo animatamente e hanno accertato che i due avevano da poco interrotto la loro relazione.

APPROFONDIMENTI IL CASO Stalker, come difendersi: il «manuale» dell'orrore... CATANIA Vanessa Zappalà, il gip: «Il giudice che liberò... CATANIA Vanessa Zappalà uccisa dall'ex, il padre: «Lui mise...

Inoltre, è emerso che l’uomo era sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi ed alla persona offesa emesso lo scorso 10 agosto.

L’uomo, un 31enne napoletano, è stato denunciato poiché inottemperante al provvedimento cui è sottoposto.