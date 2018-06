Giovedì 7 Giugno 2018, 14:16 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormeggi abusivi sul lungomare: ieri sono intervenuti i carabinieri a sequestrare le imbarcazioni, oggi è stata la volta della Guardia costiera che ha smantellato le opere abusive realizzate sugli scogli. Le operazioni sono andate avanti per l'intera mattinata tra le proteste delle due famiglie che gestiscono l'approdo.Già ieri due donne avevano protestato salendo sul tetto della capitaneria e una delle due, Rita De Crescenzo, si era anche accoltellata a una gamba. Gli ormeggiatori sostengono di aver partecipato alla gara per ottenere le regolari autorizzazioni già nel 2016. «Non ci vogliono rilasciare le autorizzazioni. Ci chiamano abusivi, - dice Rita De Crescenzo - ci chiamano camorristi, ma noi lavoriamo sotto il sole dalle sei del mattino. Siamo in attesa di una concessione e abbiamo vinto un bando. Stamattina i carabinieri ci hanno messo i sigilli e io per rabbia mi sono inflitta delle coltellate alla gamba destra. Sono pure salita sul tetto dell'Autorità Portuale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco».