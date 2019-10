«Lungomare di Napoli riaprirà se il traffico va in tilt in Tangenziale»

Aprire alle auto il lungomare liberato non è un tabù. La questione è finita al centro dei tavoli di preallarme voluti da Palazzo San Giacomo in vista degli attuali e dei possibili futuri disagi generati dalle limitazioni al traffico in Tangenziale. Proprio nel corso di uno di questi incontri è stato tirato fuori il documento determinante.

Si tratta di un progetto di emergenza che è costantemente operativo e porta la firma di Raffaele Del Giudice. Venne siglato in tempi non sospetti, quando Del Giudice era vicesindaco e fu necessario evitare il caos per la chiusura della galleria Vittoria. Era il 2015, vennero registrati crolli dalle facciate della galleria (che, tra l'altro, non sono state ancora restaurate), e venne decretata la chiusura d'urgenza. Il primo giorno di chiusura generò una paralisi di traffico in tutta la città: nessuno osò pensare di aprire il lungomare liberato. I vigili e la protezione civile si difesero spiegando che c'era bisogno del placet di Palazzo San Giacomo perché le auto potessero violare quel simbolo della giunta arancione.



Quella sera stessa venne preparato il documento: «In caso di emergenza per la viabilità è possibile, a discrezione di chi ha in carico la gestione del traffico automoblistico, riaprire con immediatezza anche le zone vietate del lungomare,: la firma in calce è, appunto, di Del Giudice. Copia di quel documento è custodita in ogni ufficio direzionale territoriale della polizia municipale ed è tenuta, in bella mostra, anche nella centrale operativa dei vigili: il lungomare può essere violato, in caso di emergenza, senza chiedere permessi a sindaco e Giunta.

Ci sono tecnici al lavoro sul viadotto Capodichino per rimediare ai guai scoperti dalla visita a sorpresa del ministero dei Trasporti la scorsa settimana. Ieri è stato il primo giorno di transiti gratuiti, imposti proprio dal Ministero per limitare i disagi ai napoletani. Ma è stato anche il giorno delle polemiche perché Tangenziale, visti i mancati introiti di dieci giorni di pedaggio, ha deciso di mandare in cassa integrazione 180 dipendenti per tredici settimane di fila.

Il Ministero dei Trasporti aveva imposto a Tangenziale di accollarsi l'onere dei costi di sospensione del pedaggio, visto che i guai in corso non erano preventivabili. In un primo momento il presidente Pomicino aveva puntato i piedi cercando di farsi dare i soldi dal Governo, di fronte alla linea severa del Mit è stato costretto ad accettare. Nel frattempo il Cda di Tangenziale ha inventato una soluzione creativa.

Ogni giorno Tangenziale incassa circa 190mila euro sicché in dieci giorni la perdita economica si aggira sul milione e novecentomila euro. Come si fa ad evitare questa perdita? Tangenziale ha annunciato che da domani sbatterà in cassa integrazione per tredici settimane di fila più della metà dei suoi dipendenti: 184 su un totale di 324.

Sapete a quanto ammontano gli stipendi lordi di 184 dipendenti per 13 settimane? A circa due milioni di euro. Insomma, i soldi che Tangenziale perde e che il Governo si è rifiutato di versare, verranno, secondo il progetto di Tangenziale, pagati ugualmente dal Governo ma sotto forma di cassa integrazione per i dipendenti. Una soluzione creativa che, però, deve ancora passare al vaglio del confronto con i sindacati e, soprattutto, del Governo che dovrà accertare le motivazioni della prevista cassa integrazione e, solo dopo, decidere se accettare.



La questione è stata giustificata da Tangenziale con un comunicato contraddittorio. Nella missiva inviata ai sindacati si precisa che la cassa integrazione sarà dimentre il comunicato chiarisce che «al termine del periodo di gratuità del pedaggio, saranno ripristinate le normali modalità operative ed organizzative di gestione dell'esazione», siccome consideriamo degna di fede ogni parola di Tangenziale dobbiamo arguire che i lavori andranno avanti almeno per tredici settimane: se i lavoratori torneranno alla normalità operativa nel giorno del ripristino del pedaggio e Tangenziale annuncia che li terrà fuori per 13 settimane significa che i lavori prenderanno esattamente quel tempo.

Tangenziale spiega pure che il provvedimento riguarda «l'organizzazione del lavoro del personale preposto all'attività di esazione». Onestamente non immaginavamo che, nonostante i tanti caselli automatizzati, esistessero ancora 184 dipendenti destinati esclusivamente a raccogliere il pedaggio.

Durissimo il sindaco de Magistris che si è espresso con un documento: ««Ci lascia sbalorditi la notizia che la società Tangenziale metterà in cassa integrazione 184 lavoratori. E questo per eventi transitori e non imputabili alla società? Cioè le conseguenze dei lavori sul viadotto, necessari per assicurare la programmabile manutenzione dell'asse viario cittadino, unico in Italia a pagamento da 40 anni, ricadono sui lavoratori? Oltre che sulle migliaia di cittadini costretti da giorni a file estenuanti sulla Tangenziale? Davvero non ci sono parole per l'atteggiamento della società che fa pagare ad altri le colpe per una mancata programmazione dei lavori. Intollerabile!».

