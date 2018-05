Far west Lungomare, uno sguardo e parte rissa tra coppie fidanzatini: ragazza all'ospedale, naso rotto

Giovedì 10 Maggio 2018, 22:02 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 22:02

Uno sguardo di troppo ed è scattata l’aggressione con calci, schiaffi e tirate di capelli. A farsi travolgere dall’impeto di gelosia, è stata una ragazza che si trovava sul Lungomare di Napoli dove stava passeggiando in compagnia del proprio fidanzato. La coppia, pochi secondi prima dell’episodio di violenza, stava parlando con un’altra coppia di fidanzati, a pochi passi da Piazza della Repubblica. Una delle due donne ha cominciato prima a chiedere insistentemente perché l’altra guardasse il proprio fidanzato e poi si è scagliata contro la vittima percuotendola ripetutamente.La colluttazione tra le due ragazze è degenerata ulteriormente con l’intervento dei fidanzati e per una delle due coppie è stato necessario il trasferimento in ospedale. Le due vittime sono state soccorse dall’ambulanza Asl della postazione «Chiatamone» che ha prestato loro i primi soccorsi ed ha trasportato entrambi all'ospedale Vecchio Pellegrini. Per la ragazza, residente a Giugliano, oltre a contusioni ed escoriazioni diffuse sono in corso gli accertamenti per la rottura del setto nasale ed anche per il suo fidanzato, napoletano, la prognosi include il danneggiamento della piramide nasale ed anche una importante tumefazione ad un occhio.