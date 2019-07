Napoli: ruba scooter, lo smonta e cerca di imbarcarlo dalla scogliera sul lungomare

Venerdì 5 Luglio 2019, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 12:13

Ruba uno scooter e lo fa a pezzi vicino la scogliera per portarlo via in barca: è andata male a un ladro che aveva scelto la scogliera del lungomare Caracciolo per lavorare indisturbato.In mare, infatti, erano in azione gli agenti della Squadra nautica della Questura che sono stati allertati da un canoista che ha visto il ladro all'opera. Quando i poliziotti si sono avvinati alla scogliera, il ladro ha lasciato tutto ed è scappato. Però non solo ci ha rimesso lo scooter rubato ma anche la barca che è stata sequestrata.