Lusso e mega yacht, a Castellammare veliero di 50 metri

Inizia la stagione turistica per Castellammare che all’interno del porto accoglie i primi mega yacht dell'estate 2022. L’approdo di lusso Stabia Main Port,è diventato tappa fissa tra una serata a Capri e un tour a Pompei. Ieri pomeriggio hanno calato gli ormeggi nel porto stabiese Stella M 60 metri a motore e Thaila imbarcazione privata lunga 50 metri. Entrambe le imbarcazioni di lusso avevano ospiti a bordo che hanno scelto di fermarsi a Castellammare per scoprire la città e poi proseguire in auto alla scoperta di Sorrento, Pompei e di Napoli. Complice anche la Rolex Cup che si terrà proprio al largo della penisola Sorrentina questo week end, lo Stabia Main Port illumina la darsena stabiese con il lusso dei mega yacht. Inoltre proprio per le imbarcazioni che quest’estate arriveranno nel cuore di Castellammare, ci sarà una grossa novità: il primo show room dedicato alle storiche corde prodotte nella più antica Corderia d’Italia, creata a Castellammare di Stabia nel 1796 da Re Ferdinando IV di Borbone, per supportare a quei tempi il Regio Cantiere Borbonico (costruito nel 1773 -oggi sede Fincantieri). L'iniziativa nasce dalla sinergia tra il nuovo approdo per Megayacht Stabia Main Port, fondato nel 2017 al centro della città stabiese e la direzione della storico Stabilimento Militare Produzione Cordami di Castellammare di Stabia.

APPROFONDIMENTI LE SANZIONI Panfili e ville extralusso, a Sorrento è caccia ai tesori dei... LA NAUTICA Msc Crociere torna a Napoli: «Nello stabilimento Fincantieri di... ROBA DA RICCHI Castellammare: attracca Cloudbreak, lo yacht con balcone per dormire...