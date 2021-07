Lutto a Calvizzano, morto a 61 anni il comandante della polizia municipale

Comune di Calvizzano in lutto per la prematura scomparsa del comandante della polizia municipale. Si chiamava Vitantonio Marchesano e aveva 61 anni. L'ufficiale, a quanto si apprende, sarebbe stato sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico. Le cause del decesso del maggiore Marchesano, tuttavia, sono al momento note. Profondo e unanime cordoglio è stato espresso dal sindaco Giacomo Pirozzi, da tutti i rappresentanti del civico consesso e dalle forze politiche del territorio. Marchesano era in servizio da molti anni nel municipio calvizzanese ed era il responsabile del settore polizia municipale.

