Morto l'ammiraglio Ubaldo Scarpati: fu comandante dei porti di Napoli e Salerno

Lutto nel mondo dei marittimi: a Meta di Sorrento, sua città natale, si è spento ieri l’ammiraglio ispettore Ubaldo Scarpati, uno dei nomi più stimati del settore.

Comandante dei porti di Napoli, Salerno, Manfredonia, Palermo ed Ancona, nel 2004 con Frittelli Maritime e MSC fondò anche la ACT – Adriatic Container Terminal.

Ad annunciarne la scomparsa sono stati i familiari Eva con Francesca e Giacomo: «Sei sempre stato il riferimento per tutti noi come la Stella Polare lo è per i suoi marinai – si legge nella nota funebre - Continua ad illuminare il nostro cammino nell’attesa di incontrarci nella Luce dell’Altissimo».

«La comunità portuale di Ancona perde una delle sue anime storiche – si legge sul profilo Facebook dell’Autorità di Sistema di Ancona – l’ammiraglio Scarpati, che è stato comandante del porto di Ancona dal 1995 al 1999, partecipando alla nascita dell’Autorità portuale prima e poi dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale come componente dell’organismo di partenariato. Molti di noi lo ricordano per la sua fermezza, la gentilezza e il suo sorriso. Un grande abbraccio alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e di lavorare con lui».

