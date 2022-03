Lutto nel mondo della giustizia, muore a 63 anni l'avvocato Diego Abate: da tempo lottava contro la camorra

Sarà difficile dimenticare e fare a meno del suo sorriso, della sua ironia, della sua serietà professionale. È morto l’avvocato Diego Abate, penalista di riconosciuta professionalità, per anni impegnato nelle aule di giustizia come titolare di importanti mandati difensivi in delicati processi di criminalità organizzata. Una persona colta, ironica, mai ideologico, sempre profondamente vicino alle nuove generazioni.

APPROFONDIMENTI LA MANIFESTAZIONE Giornata nazionale della memoria e dell'impegno, don Ciotti:... LA POLITICA Conte a Caivano da don Patriciello: «Qui per conoscere la... LA MANIFESTAZIONE Giornata nazionale della memoria e dell'impegno, la marcia di...

Mai un momento di arroganza, sempre capace di una buona dose di self control, anche nel confrontarsi con le insidie di una professione complessa come quella del penalista a Napoli. Avrebbe compiuto 63 anni ad agosto, fino a poche settimane fa era in tribunale, la sua dimensione naturale, prima di arrendersi alla malattia che lo ha stroncato.