Lutto negli ambienti politici del comune di Mugnano. E' morto nella notte, infatti, l'ex sindaco Maurizio Maturo. L'ex primo cittadino, eletto giovanissimo, era malato da tempo: soffriva di un male incurabile. Maturo, 50 anni, fu sindaco di Mugnano dal 1995 al 2000, con alcuni intervalli nella gestione amministrativa.

Per un periodo, a causa delle minacce ricevute, fu anche sotto scortaò. Lavorò successivamente anche al comune di Marano in qualità di City manager. Maturo aveva lasciato da tempo l'attività politica. L'attuale sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro ha dichiarato il lutto cittadino per la giornata di oggi.

