Venerdì 9 Marzo 2018, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 19:31

A 96 anni si è spento, a Melito, Angelo Napolano, figura storica del Partito Comunista Italiano dell’area nord di Napoli. Politico di razza, era stato consigliere ed assessore del Comune e promotore di numerose iniziative a favore dei lavoratori.Napolano, nonostante l’età, era rimasto un punto di riferimento della sinistra locale, per la sua lunghissima esperienza in campo politico. Numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia da parte delle forze politiche del territorio ed in particolare dell’amministrazione comunale. I funerali si terranno domani.