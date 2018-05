Lutto nell’avvocatura napoletana, si è spento il penalista Angelo Peluso, che il prossimo 26 giugno avrebbe compiuto 69 anni. Un mese fa aveva scoperto di avere un brutto male che ha vanificato ogni tentativo di cura. Un professionista noto, un nome stimato, ma anche un uomo sensibile, appassionato di giornali, vorace di letture e di approfondimenti.



È stato prima segretario e poi Presidente della Camera Penale, per molti mandati Consigliere dell’Ordine, con delega alla disciplina, Presidente della Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio. Attualmente era componente del Consiglio Distrettuale di disciplina. È stato impegnato in molti processi nel periodo di tangentopoli, tra cui quello per la cosiddetta farmatruffa.



Gentiluomo attento al rispetto della dignità della persona, mai arrogante, vicino ai giovani, ha avviato alla professione molti colleghi, ai quali fino a qualche giorno fa non ha fatto mancare i suoi consigli. Lascia la moglie Antonella, avvocato civilista, il figlio Giovanni, anch’egli avvocato, che già con lui condivideva lo studio, e l’adorata figlia Carolina. I funerali venerdi 1 giugno alle 10.30, alla chiesa di Sant'Orsola a Chiaia

