Lutto a San Giorgio a Cremano, muore l'ex sindaco Mimmo Giorgiano

Mercoledì 27 Febbraio 2019, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2019 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore l'ex sindaco di San Giorgio a Cremano, Mimmo Giorgiano. Sessantasette anni, lottava da tempo contro un tumore.Esponente di spicco del Pd, medico e padre di due figli, già presidente dell’Ente Ville Vesuviane e del Patto territoriale del Miglio d’Oro, aveva guidato la città di Troisi per ben più di 7 anni, a partire dal 2007 quando fu eletto al primo turno con ben oltre il 54% dei voti con la coalizione del centrosinistra, per poi risultare nuovamente vittorioso alla tornata elettorale del 2012.Sono in tanti stamane a rivolgergli un saluto, dal mondo della politica e non: tra questi c'è soprattutto Giorgio Zinno, il sindaco di San Giorgio a Cremano, a cui era legato da una storica amicizia: «Ciao Mimmo, sei stato per me un Sindaco, un amico e un padre. Hai amato la tua città e hai dato tutto te stesso per migliorarla, ma prima che un amministratore sei stato e sarai per sempre nei nostri ricordi, una persona perbene che amava il prossimo senza calcoli. Mimmo mi mancherai tu, i tuoi consigli, le nostre chiacchierate e i birilli. Ti vorrò per sempre bene».