E gli esattori dei clan bussano alla ditta che ristruttura un palazzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 10 Maggio 2019, 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Racket scatenato. Nella zona di Porta Capuana da qualche giorno si aggira un gruppo di camorristi - o presunti tali - a caccia di cantieri. Sì, di cantieri e di imprese da mettere sotto estorsione. Nulla di nuovo sotto il sole, si dirà: lo sanno bene i commercianti e gli imprenditori (quelli onesti che trovano il coraggio di denunciare, e quelli che per paura tacciono) ai quali si rivolgono gli esattori del «pizzo».Ebbene, ieri mattina in via Oronzio Costa - soltanto a poche decine di metri dal cantiere finito sotto indagine della Polizia di Stato per una richiesta estorsiva - qualcuno avrebbe avvicinato le maestranze di un cantiere edile chiedendo del titolare. Un nuovo tentativo di imporre il racket? Al momento non si hanno notizie di denunce presentate alle forze dell'ordine, anche se la circostanza emerge da una fonte investigativa qualificata.A quanto pare, gli operai intenti a lavorare nella ristrutturazione di un edificio privato che si trova alle spalle di via Carbonara avrebbero immediatamente intuito che dietro la richiesta di incontrare il capomastro o il direttore dei lavori vi fosse un tentativo di imporre la tangente sul cantiere.