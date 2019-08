CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Agosto 2019, 10:37

Una testa di maiale appesa al cancello di ingresso, proprio sopra i citofoni. Un segnale inquietante, un avvertimento, sul quale ora stanno indagando i carabinieri. È accaduto ad Ottaviano, nella frazione San Gennarello. La testa di maiale è stata conficcata nelle grate del cancello che conduce agli uffici del distretto sanitario dell'asl Napoli 3 sud. Ad accorgersi dell'episodio sono stati proprio i dipendenti dell'asl che, quando sono andati a prendere servizio per iniziare la giornata di lavoro, hanno notato il cranio dell'animale ed hanno dato l'allarme. I funzionari dell'azienda sanitaria hanno prima avvisato gli uffici di Torre del Greco, dove c'è la sede centrale, e poi hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione, coordinati dal maresciallo Agostino Giannettino. Un sopralluogo, qualche rilievo ma, soprattutto, molte domande a chi per primo ha visto la testa appesa e a tutti i residenti della palazzina. Gli uffici di via Di Prisco, infatti, si trovano in un immobile dove abitano anche altre persone. Ed è per questo che gli investigatori, prima di tirare delle conclusioni, stanno facendo molte ipotesi, chiedendosi a chi fosse rivolto quel macabro avvertimento. La testa di maiale è stata tolta dopo circa un'ora ma, nel frattempo, i militari hanno provveduto a fare una serie di verifiche che, con ogni probabilità, serviranno a dare un'accelerata alle indagini.