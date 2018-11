Venerdì 2 Novembre 2018, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO. Una macchia tossica appare sull’acqua al porto: dopo la tempesta il mare ha restituito i rifiuti gettati dall’uomo. La natura presenta sempre il conto, ed oggi l’acqua del porto corallino si è presentata con un enorme macchia marrone emblema della perpetua azione inquinante umana.Tra alghe e frasche sono affiorati in superficie, dopo la mareggiata dei giorni scorsi, rifiuti di ogni genere e soprattutto plastica tra bottiglie di detersivi, piatti, bicchieri etc. A denunciare l’associazione Università Verde. «Il mare restituisce i rifiuti - ha detto il presidente- con cui lo abbiamo oltraggiato. Plastica, per la stragrande maggioranza. Dobbiamo unirci e chiedere al Comune, in maniera massiccia, un intervento di rimozione».