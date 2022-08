Macchinette del caffè e giocattoli falsi: maxi sequestro nel porto di Napoli

Maxi-sequestro di giocattoli contraffatti nel porto di Napoli. Sono stati i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 1 a intercettare un container che conteneva giocattoli provenienti dalla Cina e che erano destinati a una società operante in Campania. Il carico era costituito da 5.400 set giocattolo contenenti caffettiere riproducenti il modello Moka Express e da 8.100 set giocattolo contenenti caffettiere riproducenti il modello Mukka Express, entrambi commercializzati dalla Bialetti Industrie S.p.A.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Coltello nel parco dei divertimenti: fuga tra le giostre, preso... VASTO Studente dell'Erasmus investito e ucciso a Parigi: si costituisce... USA Usa, auto contromano in autostrada si schianta con mini-van: muore...

Il perito della società titolare del marchio ha confermato che si trattava di riproduzioni non autorizzate. La merce, 13.500 pezzi, dunque, è stata sequestrata e il legale rappresentante della società importatrice è stato deferito per il reato di contraffazione. Qualora immessa sul mercato, la la spedizione avrebbe generato illeciti profitti per oltre 100.000 euro.