Macerata, sabato la marcia antifascista: i Terroni Uniti presenti al corteo

Mercoledì 7 Febbraio 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2018 11:17

I Terroni Uniti, collettivo di musicisti meridionali, saranno presenti alla marcia antifascista che si terrà a Macerata sabato 10 febbraio. Lo si apprende da un post pubblicato domenica sulla loro pagina Facebook, dove commentano il grave fatto di cronaca accaduto sabato nella cittadina marchigiana: «Ieri un fascista, candidato con la Lega Nord, ha fatto il saluto romano, si è avvolto nel tricolore e ha sparato su un gruppo di persone semplicemente perché avevano la pelle nera – si legge nel post –. Ora non è più tempo di fare distinguo. Ora è tempo di tornare in strada e difendere la libertà di tutte e tutti dall'eversione armata delle destre del paese».Il riferimento è a quanto avvenuto sabato mattina, quando il 28enne Luca Traini è sceso in strada e ha ferito sei ragazzi africani a colpi di pistola. Arrestato subito dopo gli spari, il giovane militante di destra ha giustificato il folle gesto con l’intenzione di vendicare la morte di Pamela Mastropietro. Il corpo della ragazza, fatto a pezzi e rinchiuso in due valige, era stato ritrovato mercoledì 31 gennaio in una stradina di campagna proprio in periferia di Macerata. Una morte di cui era stato subito sospettato il 29enne nigeriano Innocent Osheghale, che attualmente si trova nel carcere di Montacuto ad Ancona con l’accusa di vilipendio e occultamento di cadavere, ma non di omicidio. Questo addebito provvisorio è caduto perché pare che la 18enne sia morta per un'overdose di eroina, vendutale da un altro nigeriano. Nello stesso penitenziario dov’è trattenuto Osheghale è rinchiuso anche Luca Traini, fermato invece per tentata strage con l’aggravante della motivazione razzista.Due eventi che hanno scosso profondamente non solo la comunità maceratese, ma tutto il paese. Proprio per reagire a questi episodi, per dire no a ogni forma di violenza e arginare il ritorno dell’ideologia fascista in Italia è stata organizzata la manifestazione di sabato. E al corteo non potevano mancare i Terroni Uniti, che sono nati in occasione del comizio a Napoli di Matteo Salvini lo scorso 11 marzo. Per contestare la presenza in città del leader della Lega, che spesso e volentieri in passato l’aveva denigrata, più di trenta artisti partenopei si unirono per incidere e realizzare il video del brano “Gente do’ sud”.Un progetto voluto fortemente da Massimo Jovine dei 99 Posse e il percussionista e rapper Ciccio Merolla, promotori anche della spedizione a Macerata: «La marcia è giusta perché questi personaggi che generano violenza devono essere fermati e contrastati – sostiene Merolla –. Il problema è che i cittadini di Macerata, così come di altri luoghi, pur contrastando queste ideologie razziste, si sentono soli in questa battaglia ed è lì che portare musica potrebbe significare portare vicinanza».