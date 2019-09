Napoli, macerie e rifiuti carbonizzati dopo l'incendio di Scampia: «Bonificare la zona»

Sabato 28 Settembre 2019, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cumuli di macerie, case distrutte e immondizia maleodorante. Dopo il rogo della scorsa settimana, non resta altro nel campo rom di via Cupa Perillo a Scampia. Una baraccopoli trasformata in discarica a cielo aperto, a due passi dalla zona residenziale e da un centro rieducativo. I presidi e la vigilanza dell’esercito non sono stati sufficienti ad evitare il peggio. A scongiurare un pericolo mai del tutto cessato: quello dei roghi. La grande colonna di fumo denso e nero, visibile da chilometri di distanza, si è alimentata di almeno tre baracche e di una tra le più grandi montagne di spazzatura del territorio. Adesso però, al di la dei nastri di delimitazione sistemati dai Vigili del Fuoco, non rimane niente. Solo i frammenti anneriti degli oggetti e delle costruzioni di fortuna degli abitanti del campo.«Non siamo stati noi – ripetono – e come avremmo potuto? L’incendio è partito dai rifiuti accumulati alle spalle delle baracche ed in poco tempo siamo stati costretti a scappare. Non abbiamo avuto la possibilità di prendere tutto perché le fiamme si sono estese velocemente. Adesso non sappiamo cosa fare. L’aria è irrespirabile e per i bambini non è sicuro».A scatenare il rogo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un corto circuito.Ma questa versione non convince tutti. Neanche chi si occupa da tempo del quartiere e delle condizioni delle comunità rom.«Non sappiamo cosa sia successo – afferma il vicepresidente dell’VIII Municipalità Salvatore Passaro – ma la situazione sta degenerando. Il punto in cui si sono scatenate le fiamme è una vera bomba ecologica che insiste su un territorio già martoriato. Bisogna programmare azioni di contrasto e di controllo costante. Quest’area viene utilizzata da centinaia di persone che – approfittando degli orari in cui manca la sorveglianza dell’esercito – sversano di tutto senza essere fermati ed identificati. Non possiamo andare avanti così perché i rischi di nuovi incendi sono costanti e siamo tutti esposti. Va trovata una soluzione definitiva per la bonifica dell’area e per la sicurezza dei cittadini di Scampia».