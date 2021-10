Madonna della Libera, santuario a rischio chiusura: c'è la petizione

Un santuario prezioso e piccolo a rischio chiusura. Succede a Castellammare, e la chiesa che addirittura potrebbe non riaprir più per mancanza di frati è quello di Madonna della Libera, nell'omonima frazione collinare.

Un luogo di preghiera amato da tanti anche per le cerimonie religiose più importanti, che negli anni ha visto ridursi considerevolmente il numero di francescani che lo gestivano e guidavano.

Ed allora fedeli e residenti decidono di raccogliere firme per evitar che un luogo così importante dal punto di vista storico e sacro cambi destinazione o divenga nell'ennesima cattedrale bel deserto.

Un solo frate e la mancanza di fondi per una struttura da mantenere che vanta ampi spazi attorno alla chiesetta, le cause della probabile chiusura, che negli anni è stata sempre allontanata per la buona volontà di fedeli e dei frati in primis.

«La frazione di Madonna della Libera è situata sulla collina chiamata “di San Cataldo. Le origini del santuario risalgono al 1580. In una nicchia naturale monaci benedettini nel X secolo dipinsero una madonna con in braccio un bambino, ai lati i santi Giovanni Evangelista e San Cataldo, a quest’ultimo era dedicata anticamente la chiesa. Nacque così il culto della Madonna della Libera e la venerazione per il dipinto bizantino-scrivono i responsabili della petizione- non possiamo lasciar morire un luogo sacro di cotanta bellezza e importanza, aiutateci a salvare il Santuario».