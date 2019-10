Processione con troppe soste a Torre Annunziata, il sospetto: omaggio al clan Gionta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 09:05 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 09:11

Una processione iniziata senza i migliori auspici quella in onore della Madonna della Neve di ieri mattina a Torre Annunziata: lunga ed estenuante nel primo tratto, quando dal porto ha attraversato via Castello, la strada dove affaccia un lato di Palazzo Fienga, l'ex roccaforte del clan Gionta confiscata e murata da anni. Soste e rallentamenti quasi ogni 10 metri sulla strada che dà lungo il quartiere della Marina, ma anche nel breve tratto di via Roma, via Filippini e via Cuparella, fino alla parte sud di corso Vittorio Emanuele III. Per i pescatori che hanno portato in spalla l'immagine della Vergine Bruna erano momenti per permettere ai bimbi, ai neonati o ai malati di farli avvicinare al quadro. Eppure il sospetto che fossero omaggio ai tanti pregiudicati dei clan, in arresto o appena usciti, è stato forte, tanto che le forze dell'ordine hanno dovuto più volte richiamare i portantini e chiedere di accelerare il passo.