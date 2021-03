«La statua della Madonna piange lacrime di sangue per il Covid a Pozzuoli», ma è soltanto vernice rossa

Sta attirando numerosi fedeli e curiosi, la piccola statua della Madonna di Fatima, ubicata nei giardinetti antistanti l'ex Convitto delle Monachelle, nella frazione di Arco Felice a Pozzuoli.

Il motivo? Da qualche giorno sul viso della Madonnina, sono comparse delle macchie rosse al di sotto degli occhi e sulle guance.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA AstraZeneca, morti dopo il vaccino, le autopsie: nessuna correlazione L'EPIDEMIA Vaccino Covid, all'istituto Pascale via alla campagna per i... L'EPIDEMIA Vaccino Covid a Napoli, le dosi residue ai cittadini già...

Da una attenta osservazione non si tratterebbe però di sangue, bensì di vernice rossa. Nel frattempo, in paese, già circolano diverse ipotesi sulle ragioni del gesto, forse legato alle difficoltà del mondo dovute alla pandemia da Covid.

«Scendere in spiaggia a guardare il mare e respirare aria di pace, è una tappa quasi obbligatoria per me, come quella di fermarsi un istante a fare una preghiera dinanzi alla statua della Madoninna che a mio avviso ritengo bellissima e simbolo di questo luogo», commenta una residente tra le prime ad accorgersi del caso.

«Ma vedere il volto della Madonna, deturbato da finte lacrime di sangue, mi ha turbata non poco. È vero che stiamo vivendo momenti difficili, ma ritengo che sia un'azione di cattivo gusto. Sicuramente chi ha fatto questo, voleva esprimere il dolore per il difficile periodo che stiamo attraversando legato alla pandemia, ma ha soltanto rovinato un volto che trasmetteva serenità e amore..»

Ultimo aggiornamento: 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA