La Madonna del Pescatore ripescata a Ercolano per essere restaurata

Ha lasciato le acque poste a ridosso del litorale di Ercolano per raggiungere la parrocchia di Santa Maria di Loreto dove sarà sottoposta ad una serie di interventi di pulizia e restauro. Si rifà il look la statua della Madonna del Pescatore in vista della sua festa che come da tradizione si terrà a settembre.

Sono stati i palombari del raggruppamento subacquei e incursori della Marina Militare a riportare in superficie la Madonna che si trova presso il santuario sottomarino della città degli scavi (uno dei tre in tutta Italia, gli altri due si trovano a Massa Lubrense e Camogli).

«C’è un legame indissolubile che unisce Ercolano e il mare - afferma il sindaco Ciro Buonajuto - La Madonna del Pescatore ce lo ricorda. Purtroppo la pandemia lo scorso anno non ci ha permesso di vivere pienamente quel momento di preghiera e di rinnovare una tradizione che appartiene a tutti quanti noi. Guardiamo al prossimo settembre con una rinnovata speranza».

Le operazioni di recupero della statua, che si trova a circa 20 metri di profondità, sono avvenute alla presenza del vicesindaco Luigi Luciani e dell’assessore Mariarca Cascone.