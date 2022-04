Madonnina sulla strada per il Faito: vandali in azione, la denuncia sul web

Una Madonnina in gesso bianco che già in passato è stata presa di mira dai vandali. La statuina sulla strada che sale al Faito da Vico Equense, ha subito un altro danno.

Le mani staccate di netto, (come si vede anche in foto) hanno fatto il giro del web. Amarezza e sgomento nelle parole di tanti, che anche sul web hanno denunciato un gesto assurdo e violento per danneggiare un'immagine sacra.

Adesso credenti e non credenti si augurano che si faccia qualcosa per evitar episodi simili in futuro.