Iniziati i colloqui ispettivi dei delegati del ministero dell’Istruzione e del Merito che stanno indagando sul casodell’alunno conundisturbo dello spettro autistico, allontanato dalla dirigente Giovanna Mugione nel corso di un incontro sul bullismo nell’Istituto comprensivo Europa Unita di Afragola. Ieri, nell’Ufficio scolastico regionale della Campania è stata ascoltata Patrizia L., mamma dell’undicenne, mentre oggi toccherebbe alla dirigente e ad alcuni docenti.

L’impegno degli ispettori, che hanno immediatamente eseguito una prima ispezione all’interno della scuola su richiesta urgente del ministro Giuseppe Valditara, è quella di accertare eventuali abusi avvenuti nel corso dell’evento che risale al 7 febbraio scorso, ma di cui si è saputo soltanto venerdìtramite un video fatto recapitare alla mamma. Intanto, a Patrizia nelle scorse ore è stato inviato un ulteriore video, precedente l’allontanamento delfiglio, che, a detta dei legali, rafforzerebbe la volontarietà di azioni poco educative nei confronti dell’undicenne. Seguita dall’avvocato Sergio Pisani, Patrizia ha presentatounadenuncia alla Procura di Napoli Nord.

L'episodio

Patrizia ha esposto agli ispettori tutte le fasi che vedono protagonista suo figlio nella brutta vicenda avvenuta il 7 febbraio nell’Istituto comprensivo Europa Unita. Ha spiegato gli eventi, dal punto di vista di madre, naturalmente, non essendo presente a scuola, ma basandosi sull’emotivitàdelfiglio registrata nel video diventato virale sul web.

Video allegato anche nelladenunciapresentata ieri dall’avvocato Pisani, che la seguirà per quanto concerne la parte penale di questa vicenda, e su cui Patrizia esige si faccia chiarezza affinché venga accertato se la dirigente scolastica ha commesso reato secondo l’articolo 571 del Codice penale, ovvero «Abuso deimezzi di correzione o di disciplina» ai danni del figlio. Per Patrizia gli estremi ci sarebbero e nell’esposto si sottolinea che la dirigente «anziché adottare un approccio inclusivo e sensibile... ha puntato il dito contro mio figlio» il tutto «nel silenzio generale dei presenti, tra cui anche coloro che quel giorno erano lì per spiegare agli studenti cosa fosse il bullismo» come si legge nella denuncia. La richiesta alla Procura è di fare chiarezza sull’episodio e viene chiesta «la punizione» della dirigente Mugione «e di tutti coloro che saranno ritenuti responsabili».

Un nuovo video

Intanto, mentre l’avvocato Pisani preparava l’esposto, è stato inviato un nuovo video dell’evento del 7 febbraio. In questo sarebbero ripresi gli studenti «molto agitati, fischiavano e non consentivano l’inizio del convegno», per i quali, però, non sarebbero stato adottato «nessun provvedimento» da parte della dirigente. «Non appena la platea si è calmata, il bambino, mentre emetteva un suono tipico della sua particolare condizione,è stato notato dalla preside» si legge nell’esposto. «La dirigente ha ammesso di aver sbagliato nei modi, ma il discorso è un altro: quel gesto non andava proprio fatto» ha sottolineato l’avvocato Pisani.

Perché quei videosiano statiinviati dopo un mese e mezzo dall’episodio, non è chiaro, così come pure perché, chi ha diffuso le immagini,nonabbia reagito in quel momento a difesa del bambino ma abbiataciuto, come tutta la platea. Giovanna Mugione è in reggenza all'Istituto comprensivo Europa Unita dall’inizio dell’anno scolastico.

Una sede ritenuta «complessa» nell’ambientedeidirigenti scolastici, non tanto per il contesto in cui sorge (le Salicelle di Afragola) ma per l’ambiente scolastico poiché già nel 2022 la ex dirigente fu persino sospesa per le gravissime accuse di maltrattamenti mosse daquattrodocenti,poitotalmente smontate dal Tribunale del riesame