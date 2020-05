Lutto nel Napoletano: la maestra Mery muore stroncata da un male incurabile a 57 anni

Lutto negli ambienti scolastici del comune di Marano. Anna Maria Rinaldi, per tutti la maestra “Mery”, 57 anni, è morta ieri dopo aver lottato a lungo contro una brutta malattia. Anna Maria Rinaldi era conosciuta in tutta la città ed era ben voluta da tutti, bambini e genitori. Insegnava da diversi anni presso la scuola dell’infanzia dell'istituto Domenico Amanzio di Marano, nel cuore del centro storico. I funerali si svolgeranno domattina (ore 10) nel giardino adiacente all'ex istituto dell suore di via XXIV Maggio, in forma strettamente privata, come da disposizioni per l'emergenza Covid-19.

