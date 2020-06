Lavori pubblici in Sicilia, indagato l'imprenditore napoletano Gianpiero Falco: «Prendeva ordini da un mafioso»

L'ordinanza di custodia cautelare eseguita stamane dalla Dia di Caltanissetta, su delega della Procura Distrettuale Antimafia nissena, riguarda un'indagine nei confronti di 9 persone, alle quali vengono contestati i reati di bancarotta fraudolenta e il concorso nel reimpiego di beni di provenienza illecita. In particolare, le misure interdittive di divieto di esercitare imprese riguardano: Gianpiero Falco, 55 anni, noto imprenditore di Napoli ed ex presidente Confapi, rappresentante di società private e pubbliche, impegnato nell'associazionismo industriale e nell'antiracket; Michele Iraci Cappuccinello, 46 anni, ed il fratello Giacomo, di 45, entrambi imprenditori originari della provincia di Messina ma da tempo residenti a Caltanissetta; Aldo Domenico La Marca, 47 anni, originario di San Cataldo (Cl); Angelo Romano, 53 anni, di Catania, e Carlo Giunta, 51 anni, di Messina. La misura degli arresti domiciliari è, invece, stata applicata nei confronti di Francesco Scirocco, 54 anni, di Gioiosa Marea (Me), imprenditore già condannato per reati di mafia. Il provvedimento del Gip ha previsto anche il sequestro, per un valore complessivo stimato in oltre 1 milione e mezzo di euro, delle quote sociali e dell'intero patrimonio del consorzio stabile «Virgilio», con sede legale a Napoli, nonché delle società «Cantieri Generali s.r.l.», con sede a Caltanissetta, e «Polime s.r.l.», di Messina, poiché ritenute strumentali alla commissione del reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.



Impegnato nell'antiracket napoletano, il noto imprenditore partenopeo Gianpiero Falco, aveva contatti continui con l'imprenditore condannato per mafia Francesco Scirocco, mentre quest'ultimo si trovava in regime di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Secondo la ricostruzione della Dia di Caltanissetta Scirocco sarebbe stato una sorta di socio occulto del consorzio Virgilio che si occupa dei lavori di ampliamento del Palazzo di Giustizia. Era stato il consorzio Coroim ad aggiudicarsi quei lavori nell'agosto del 2012 e prima di fallire aveva stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda trasferendo tre appalti, tra cui quello del palazzo di giustizia, alla Virgilio. Falco, presidente del consorzio aveva rapporti continui con Scirocco, il quale sta scontando una pena residuale in carcere per una imputazione di 110-416 bis in seguito a una sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Per prendere decisioni in merito alla governance e alla gestione della Virgilio, sulla effettuazione dei lavori dell'appalto del palazzo di giustizia, Falco riceveva direttive e consigli dallo Scirocco. Contatti quasi continui a telefono ma anche di persona visto che Falco andava a trovare l'imprenditore fino a Gioiosa Marea e in una occasione incontrò Scirocco a Roma.

