«La lotta alle mafie sta subendo un duro colpo, è tornata indietro di 30 anni». È il duro commento del sostituto procuratore della Corte di Appello di Napoli, per lungo tempo alla Procura distrettuale Antimafia partenopea sulla situazione delle carceri italiane dove, sottolinea, «lo Stato si è fatto trovare impreparato. Le mafie ne hanno approfittato, ottenendo Skype, videochiamate gratis, anche per i detenuti in alta sicurezza, bonifici illimitati di denaro la cui provenienza è riservata, denaro utilizzabile per creare consenso». «Quando facevo le indagini e arrestavo i criminali - ricorda - alcuni, per sfuggirmi, usavano Skype, per non essere intercettati. Mi inventai un trojan, poi diventato famoso. E oggi è lo Stato che offre gratis Skype ai detenuti. Qualcosa deve essere andato storto». Infime, dice ancora Maresca, «si stanno facendo uscire »mafiosi e anche assassini con misure cautelari pendenti, l'errore più grave che si potesse commettere«.