Maltempo a Capri: crolla un pino, strada chiusa al traffico

Il Sindaco di Capri Marino Lembo ha firmato un’ordinanza per la chiusura temporanea di un tratto di strada denominato Aiano di sotto. Un sentiero che collega la via Provinciale di Anacapri con Via Veruotto. Strette ed antiche stradine lontane dalle zone più abitate dove ieri a causa del forte vento, che ha provocato anche numerosi disagi in tutta l’isola, ha danneggiato le basi di un albero ad alto fusto, un pino di grandi dimensioni che si è abbattuto sul cancello d’ingresso di un fondo agricolo. Il Sindaco ha dato immediato incarico alla Polizia Municipale ed ha allertato i Vigili del Fuoco. Dopo le verifiche dei danni e del pericolo che poteva essere provocato alle persone che transitano lungo la stradina, il Comandante della Polizia Municipale Daniele De Marini ha redatto la relazione dello stato dei luoghi che ha portato il Sindaco a firmare l’ordinanza per la chiusura temporanea del tratto di strada, dove si è verificato il crollo, compreso tra i numeri civici 2 ed 1c.

Lungo quel tratto di strada dove sarà consentito il transito, soltanto in caso di urgenze, a mezzi d’opera comunali, mezzi di soccorso e mezzi e operatori della società SIPPIC per la verifica dei propri impianti. L’ordinanza resterà in vigore sino a che non saranno rimossi i motivi di pericolo. È questo in pochi giorni il secondo provvedimento del Sindaco Marino Lembo a causa di motivi metereologici ad interdire al transito pedonale alcune zone. La prima è datata 4 novembre nella prima allerta meteo quando venne firmata l’ordinanza della chiusura di un tratto di strada in Via Pizzolungo in corrispondenza all’accesso di Villa Malaparte per la caduta di numerose pietre staccatesi dal costone che avevano invaso la strada costituendo un serio pericolo per quei passanti che anche d’inverno attraversano quell’accidentato percorso.