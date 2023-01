Malati di tumore, dal 2 gennaio i controlli li prescrive l’oncologo e non è più necessario passare dal medico di famiglia. Tetti di spesa e prescrizioni, ricette per analisi ed esami: per i pazienti oncologici il 2023 segna una svolta. In tutte le Asl saranno gli specialisti ospedalieri a prescrivere i controlli (eseguibili anche in ospedale) e a prenotare sul Cup la prestazione.

«Una innovazione - avvertono fonti regionali - disposta con delibera a metà dello scorso settembre e diventata operativa con il nuovo anno. Servirà per evitare che i tetti di spesa interferiscano con le cure dei pazienti oncologici e anche per favorire la reale presa in carico da parte dei gruppi oncologici multidisciplinari (Gom) degli ospedali».

Ma non è tutto, per le chemioterapie partono i pacchetti ambulatoriali di prestazioni connesse e i cosiddetti Pacc (Percorsi ambulatoriali complessi e coordinati. Di cosa si tratta esattamente? In pratica le cure oncologiche basate su infusione di farmaci e chemioterapici non sono più erogate con ricoveri brevi (day hospital) ma sempre più a domicilio del malato o in regime ambulatoriale (day service). Quest’ultimo è un pacchetto che comprende la somministrazione orale o l’infusione del farmaco (rimborsato a parte con una procedura che facilita l’accesso ai farmaci innovativi), la visita specialistica, gli esami ematochimici, su valutazione del medico clinico. Inclusi nella prestazione anche i controlli post-infusione che finora vedevano il paziente vagare tra il medico di famiglia e un centro ambulatoriale facendo slalom ai tetti di spesa spesso esauriti entro metà mese salvo pagare di tasca propria quando l’iter diventava troppo lungo e faticoso. Col nuovo sistema, invece, tutte le attività di supporto infermieristico, monitoraggio clinico, le consulenze, la prescrizione dei farmaci integratori, saranno compresi nel day service a tutto vantaggio della qualità e sicurezza delle cure. A carico del medico di famiglia, invece, resteranno le altre prescrizioni di medicinali in quanto il curante è l’unico ad avere il posto e la storia clinica globale del proprio paziente.

Una vera e propria rivoluzione per le Asl non priva di intoppi e ritardi. La Napoli 1 è tra quelle che ha innestato per prima la marcia giusta. «Si tratta di cambiare l’organizzazione dei percorsi e dei processi e nel settore della Sanità pubblica queste cose non sono mai così semplici» commenta Lino Pietropaolo, segretario regionale della Cisl medici. «Ora si tratta di estendere tale prerogativa per le prescrizioni anche agli oncologici specialisti ambulatoriali - aggiunge Gabriele Peperoni, leader del sindacato di categoria Sumai - la prescrizione delle ricette, sia di analisi e diagnostica sia per i farmaci, è una nostra antica battaglia ma c’è ancora molta strada da fare». La Campania è in effetti l’unica in Italia in cui gli specialisti interni (non ospedalieri) non hanno possibilità di prescrizione. «In realtà abbiamo avuto il ricettario fino al 2008 - continua Peperoni - poi col commissariamento tutto fu bloccato. Nel 2010 partì la sperimentazione della ricetta dematerializzata e la questione dei controlli per eventuali iper prescrizioni fu superata ma altri problemi tecnici hanno fermato l’innovazione».

«Il sistema sta per cambiare radicalmente, obiettivo che non si sarebbe raggiunto senza il contributo dei medici di famiglia - commentano l’avvio del fascicolo sanitario elettronico Luigi Sparano e Corrado Calamaro, dirigenti della Fimmg Napoli - il sistema è collegato al codice fiscale e garantisce un accesso diretto. Il paziente non dovrà più portare con sé accertamenti ed esami ma saranno questi ultimi a seguire il malato». Non mancano i problemi tecnici: in molti ospedali e ambulatori i sistemi operativi sono datati e il personale insufficiente.