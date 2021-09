Pompei, l'appello disperato di un papà: «Mio figlio ha una malattia rara, aiutatemi a curarlo in casa. Non deve morire da solo»

«La mia paura non è di perdere mio figlio, ma di morire prima di lui e lasciarlo solo. Vorrei che Alessandro se ne andasse un giorno prima di me, affinché io possa accompagnarlo alla morte dignitosamente. Non posso farlo morire da solo, in una struttura, senza tenergli la mano». Parole forti, parole di coraggio e d’amore smisurato: il sentimento di un padre rimasto solo con due figli, di cui uno gravemente malato. Domenico D’Antuono è di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati