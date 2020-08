Malore al mercato di Torre Annunziata, muore ambulante del Vesuviano

Malore mentre monta lo stand: muore ambulante di San Giuseppe Vesuviano. È accaduto poco prima delle 7 di questa mattina, nel piazzale dello stadio Giraud di Torre Annunziata, dove ogni venerdì si svolge il mercato settimanale.



P. E., 50enne di San Giuseppe Vesuviano, stava montando gli stand, quando ha accusato un malore. I soccorsi sono stati subito allertati, ma quando sono giunti sul posto i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 50enne per infarto. In attesa della decisione del pm di turno alla Procura oplontina, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che hanno raccolto alcune testimonianze. La salma sarà rilasciata alla famiglia nelle prossime ore.

