Morto in mare a Vico Equense, la fidanzata: «Gli avevo detto di non tuffarsi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 2 Agosto 2019, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Gli avevo detto di non farsi quel bagno», urla tra le lacrime Monica quando abbraccia il padre del suo fidanzato, annegato poco prima. I due si stringono forte, uniti dal dolore di una perdita improvvisa, inaspettata, ingiusta. L'uomo dà un pugno sull'automobile, piange. Sua moglie, ancora incredula, rimane inerme, in silenzio. I passanti non resistono nel vedere tanta sofferenza, molti si allontanano. I carabinieri e gli uomini della capitaneria di porto cercano di offrire conforto, ma continuano con le procedure di rito. Il barista arriva con un bicchiere d'acqua. I bagnanti osservano con sgomento. Nessuno vuole crederci, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: Antonio Sica, di Baronissi, è morto in mare, a soli 33 anni.