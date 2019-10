Giovedì 17 Ottobre 2019, 22:36

Tragedia a Cardito. Una bambina di soli cinque anni accusa un malore in una scuola di danza della zona. Mentra stava seguendo la lezione si sente male, per motivi ancora in corso di accertamento. È accompagnata d'urgenza al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove i medici non potranno fare più niente per salvare la vita alla piccola. La bambina frequentava una scuola di Crispano. La danza era la sua passione. La notizia ha sconvolto i due comuni a Nord di Napoli, e sono state tante le scene di disperazione. Elena Petruccelli