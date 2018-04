Malore a scuola, 14enne salvato dal 118: «Ha inalato fumo copertoni bruciati»

Venerdì 6 Aprile 2018, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzino di 14 anni si è sentito male, mentre era a scuola in un istituto di Scampia. L'episodio è accaduto ieri mattina quando lo studente ha cominciato ad avvertire dolori al torace e difficoltà nella respirazione. La direzione scolastica ha immediatamente allarmato il 118 intervenuto nel plesso scolastico con l'ambulanza della postazione Aeroporto.Al momento dei primi soccorsi, l'equipe del 118 ha riscontrato il minore in stato cianotico, sudato e con grandi difficoltà nel respirare. Medico e infermiere hanno subito sottoposto il ragazzino alla terapia cortisonica ed alle prime operazioni salvavita trasportando d' urgenza il ragazzo in codice rosso all' ospedale Cardarelli. Il giovane, ricoverato nel nosocomio in via Pansini ha ripreso la regolarità dei suoi parametri vitali compromessi da laringospasmo e stenosi bronchiale, come descritto nei referti.L'episodio fortunatamente a lieto fine fa però riflettere su una circostanza a rischio. Il ragazzino infatti, come segnalato dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" che ha segnalato l'episodio sulla sua pagina social, potrebbe aver inalato il fumo tossico dei copertoni bruciati all'interno del campo Rom vicino alla scuola.