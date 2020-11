Ingenti i danni provocati dal maltempo nella città di Marano. Tra le strutture maggiormente colpite, secondo un primo bilancio, il cimitero comunale di via Vallesana, chiuso al pubblico nei fine settimana sulla scorta di un'ordinanza sindacale. Le raffiche di vento hanno fatto venir giù venire giù pezzi di marmo dai loculi, diverse croci e rami. Sul posto gli operai dell'ufficio tecnico comunale. Ulteriori danni (alberi e tabelloni pubblicitari crollati) si segnalano in altri di punti del territorio. Nella zona a ridosso della collina dei Camaldoli, in centro, ma anche al confine con il comune di Quarto.

