Maltempo a Gragnano, anziano salvato dai carabinieri: era caduto durante il temporale

Aveva provato ad alzarsi dal letto per chiudere una finestra durante il temporale, ma è caduto e non è più riuscito a rialzarsi. I carabinieri riescono ad entrare in casa e lo salvano. È stato soccorso in mattinata un pensionato 83enne residente in via Castellammare a Gragnano.

L'anziano, che vive da solo in casa, è scivolato in camera da letto durante la notte. In mattinata i carabinieri della stazione di Gragnano, guidati dal comandante Giovanni Russo, sono riusciti ad entrare nell'abitazione e a prestare i primi soccorsi all'anziano. Sul posto sono giunti poi il personale del 118 e i vigili del fuoco. A parte lo spavento e il trauma per la caduta, l'anziano è apparso in buone condizioni.